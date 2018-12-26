Кабмин РФ запретил строительство на противопожарных полосах

Москва, 26 декабря. Кабинет министров Российской Федерации запретил застройку противопожарных расстояний и минерализованных полос в границах населенных пунктов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Согласно пояснительной записке, в ряде российских субъектов противопожарные расстояния и минерализованные полосы регулярно застраивают, что приводит к трагическим событиям, когда лесные пожары через данные строения перекидываются на населенные пункты​​​. По этой причине, говорится в документе, Кабмин внес корректировки в правила противопожарного режима в стране.

Так, категорически запрещается эксплуатировать противопожарные минерализованные полосы под возведение разных построек и подсобок, а также для складирования горючих материалов, бытовых и древесных отходов, следует из пояснительной записки.