Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

СМИ сообщают, что россияне стали активнее покупать недвижимость за границей

160
0 Оставить комментарий

СМИ сообщают, что россияне стали активнее покупать недвижимость за границей

Москва, 26 декабря. За два года интерес россиян к приобретению недвижимости за рубежом увеличился на 70%.

Как пишет «Российская газета», лидером в области покупки жилья россиянами держит Болгария. Кроме того, увеличился спрос на жилье в Турции, Чехии, Черногории, а также на Кипре. Отмечается, что ранее более привлекательная для россиян Испания показала низкие результаты.

Лишь 2,5% жителей крупных и средних городов в РФ уточнили, что среди их друзей есть те, кто в ближайшее время собирается купить недвижимость за границей.

Ранее сообщалось, что напуганные санкциями российские эмигранты начали скупать элитное жилье в Москве. Отмечается, что в первом квартале 2018 года число обращений на покупку элитной недвижимости в России от живущих за рубежом россиян возросло и стало больше на 21%.

СМИ сообщают, что россияне стали активнее покупать недвижимость за границей

 

Автор: Алия Садыкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.