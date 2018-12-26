СМИ сообщают, что россияне стали активнее покупать недвижимость за границей

Москва, 26 декабря. За два года интерес россиян к приобретению недвижимости за рубежом увеличился на 70%.

Как пишет «Российская газета», лидером в области покупки жилья россиянами держит Болгария. Кроме того, увеличился спрос на жилье в Турции, Чехии, Черногории, а также на Кипре. Отмечается, что ранее более привлекательная для россиян Испания показала низкие результаты.

Лишь 2,5% жителей крупных и средних городов в РФ уточнили, что среди их друзей есть те, кто в ближайшее время собирается купить недвижимость за границей.

Ранее сообщалось, что напуганные санкциями российские эмигранты начали скупать элитное жилье в Москве. Отмечается, что в первом квартале 2018 года число обращений на покупку элитной недвижимости в России от живущих за рубежом россиян возросло и стало больше на 21%.