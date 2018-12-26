Британия изучит способы защиты христиан от преследований по всему миру

Москва, 26 декабря. Глава МИД Великобритании Джереми Хант поручил провести расследование случаев преследования христиан по всему миру и выяснить, как британское правительство способно помочь притесняемым представителям меньшинств. Как пишет Independent, он поручил епископу Труро Филиппу Моунстефену выяснить, каким образом правительство сможет помочь христианам во всем мире.

Хант уточнил, что, Лондон выступает за свободу вероисповедания. По его словам, премьер-министр Великобритании подчеркнула «глобальное лидерство» в этом вопросе.

Ранее в РПЦ назвали заказчика раскола во всемирном православии. Глобальным заказом на разрушение «острова свободы» — православия — назвал действия Константинополя на Украине Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.