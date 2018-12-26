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Британия изучит способы защиты христиан от преследований по всему миру

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Британия изучит способы защиты христиан от преследований по всему миру

Москва, 26 декабря. Глава МИД Великобритании Джереми Хант поручил провести расследование случаев преследования христиан по всему миру и выяснить, как британское правительство способно помочь притесняемым представителям меньшинств. Как пишет Independent, он поручил епископу Труро Филиппу Моунстефену выяснить, каким образом правительство сможет помочь христианам во всем мире.

Хант уточнил, что, Лондон выступает за свободу вероисповедания. По его словам, премьер-министр Великобритании подчеркнула «глобальное лидерство» в этом вопросе.

Ранее в РПЦ назвали заказчика раскола во всемирном православии. Глобальным заказом на разрушение «острова свободы» — православия — назвал действия Константинополя на Украине Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Несомненно, кому-то надо было нанести удар по этому острову свободы. Почему я называю православие островом свободы? Потому что мы свободны от глобального оболванивания и господства чужих мыслей над нами», — заявил он в ходе встречи с участниками фестиваля «Вера и слово» в Москве.

Британия изучит способы защиты христиан от преследований по всему миру

 

Автор: Алия Садыкова
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