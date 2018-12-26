Смартфон Nokia с тройной камерой засветился на «живом» фото

Хельсинки, 26 декабря. Необычный смартфон Nokia с тройной камерой, созданный фирмой HMD Global, показали на «живом» фото. Название модели и технические параметры в настоящее время держатся в секрете.

Судя по плохого качества снимку, Nokia останется без фронтального объектива и дактилоскопического сканера. Скорее всего, датчики вмонтированы во второй дисплей, однако на тыльной стороне корпуса их однозначно нет.

Официальные представители компании на данный момент не анонсировали дату выхода мобильного гаджета.

Напомним, в середине ноября этого года финская компания Nokia обещала презентовать в Дубае сразу три новинки.