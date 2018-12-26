Смартфон Nokia с тройной камерой засветился на «живом» фото
Хельсинки, 26 декабря. Необычный смартфон Nokia с тройной камерой, созданный фирмой HMD Global, показали на «живом» фото. Название модели и технические параметры в настоящее время держатся в секрете.
Судя по плохого качества снимку, Nokia останется без фронтального объектива и дактилоскопического сканера. Скорее всего, датчики вмонтированы во второй дисплей, однако на тыльной стороне корпуса их однозначно нет.
[뉴스] 후면 트리플 카메라 탑재 노키아 스마트폰 유출— 언더케이지 (underKG) (@underkg) December 26, 2018
이제 세개가 대세...??
▶https://t.co/Hud2xFFsTK#노키아 #Nokia #언더케이지 #underKG @nokia pic.twitter.com/Nkveay5556
Официальные представители компании на данный момент не анонсировали дату выхода мобильного гаджета.
Напомним, в середине ноября этого года финская компания Nokia обещала презентовать в Дубае сразу три новинки.