В результате израильской атаки ранены сирийские военные | 26 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В результате израильской атаки ранены сирийские военные
Сирийская столица подверглась ракетному обстрелу. Большинство ракет силам ПВО Сирии удалось сбить в воздухе, однако, часть из них достигла цели в западном пригороде столицы Сирии. Агентство SANA передает, что ракетную атаку под Дамаском вела авиация Израиля, зашедшая со стороны Ливана. Сообщается также, что в результате ракетной атаки со стороны Израиля в пригороде Дамаска ранены трое военнослужащих САР, поврежден склад боеприпасов. Атака стала беспрецедентной по времени и продолжалась около полутора часов.
Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2019 года
Президент России Владимир Путин подписал закон о ежегодном повышении минимального размера оплаты труда, следует из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации документа. МРОТ будет увеличен до размера прожиточного минимума с 1 января следующего года. Повышение МРОТ в 2019 году составит 117 рублей по отношению к установленному восемь месяцев назад. Он составит 11280 рублей в месяц. Ранее в Государственной думе заявили, что закон позволит обеспечить рост зарплат почти 3,7 миллионам россиян и создать прозрачные механизмы оплаты труда.
Президент провел встречи с лидерами думских фракций
Владимир Путин провел встречи с лидерами думских фракций. Темами обсуждения стали итоги уходящего и планы на будущий год и перспективы развития страны. В разговоре с лидером партии КПРФ президент отметил, что очень ценит патриотическую позицию коммунистов по ряду ключевых вопросов. На встрече с вице-спикером Госдумы, главой фракции «Единая Россия» Сергеем Неверовым выразил благодарность членам фракции за ответственную работу в Госдуме и взаимодействие с правительством. А лидера ЛДНПР Владимира Жириновского президент поблагодарил за то, что партия всегда занимает конструктивную позицию.
«Дочка» Роскосмоса заключила контракт на коммерческий запуск «Союза»
Дочернее предприятие Роскосмоса заключило контракт на коммерческий запуск иностранного космического аппарата с помощью ракеты-носителя «Союз-2», сообщают в руководстве компании. Российская компания «Главкосмос пусковые услуги», входящая в структуру Роскосмоса ранее уже подписала два контракта на вывод на орбиту южнокорейских спутников. Аппараты планируется отправить в космос в 2020 году.
«Подписали контракт на третий запуск. Других подробностей пока озвучить не могу. Информацию обнародуем в начале следующего года», — прокомментировал ситуацию директор по продажам ГПУ Евгений Солодовников.