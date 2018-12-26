В результате израильской атаки ранены сирийские военные | 26 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В результате израильской атаки ранены сирийские военные Сирийская столица подверглась ракетному обстрелу. Большинство ракет силам ПВО Сирии удалось сбить в воздухе, однако, часть из них достигла цели в западном пригороде столицы Сирии. Агентство SANA передает, что ракетную атаку под Дамаском вела авиация Израиля, зашедшая со стороны Ливана. Сообщается также, что в результате ракетной атаки со стороны Израиля в пригороде Дамаска ранены трое военнослужащих САР, поврежден склад боеприпасов. Атака стала беспрецедентной по времени и продолжалась около полутора часов.

Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2019 года Президент России Владимир Путин подписал закон о ежегодном повышении минимального размера оплаты труда, следует из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации документа. МРОТ будет увеличен до размера прожиточного минимума с 1 января следующего года. Повышение МРОТ в 2019 году составит 117 рублей по отношению к установленному восемь месяцев назад. Он составит 11280 рублей в месяц. Ранее в Государственной думе заявили, что закон позволит обеспечить рост зарплат почти 3,7 миллионам россиян и создать прозрачные механизмы оплаты труда.

Президент провел встречи с лидерами думских фракций Владимир Путин провел встречи с лидерами думских фракций. Темами обсуждения стали итоги уходящего и планы на будущий год и перспективы развития страны. В разговоре с лидером партии КПРФ президент отметил, что очень ценит патриотическую позицию коммунистов по ряду ключевых вопросов. На встрече с вице-спикером Госдумы, главой фракции «Единая Россия» Сергеем Неверовым выразил благодарность членам фракции за ответственную работу в Госдуме и взаимодействие с правительством. А лидера ЛДНПР Владимира Жириновского президент поблагодарил за то, что партия всегда занимает конструктивную позицию.