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Программу «Голубой Ургант» покажут на Первом канале

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Программу «Голубой Ургант» покажут на Первом канале

Москва, 26 декабря. Специальный выпуск передачи под названием «Голубой Ургант» подготовили для любителей шоу-программы «Вечерний Ургант». В программу позвали таких известных звезд российской сцены, как Иван Дорн, Монеточка, Feduk.

Кроме того, гостями новогоднего выпуска станут актрисы Александра Бортич, Ирина Горбачева, юмористы Данила Поперечный и Илья Соболев, а также неизменные участники «Вечернего Урганта»  — Алла Михеева, Дмитрий Хрусталев и Александр Гудков, пишет «ФедералПресс».

Отмечается, что в шоу можно будет увидеть выступление эстрадно-симфонического оркестра под руководством Аркадия Цимблера.

По имеющимся данным, «Голубой Ургант» выйдет на Первом канале 30 декабря.

Автор: Алексей Громов
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