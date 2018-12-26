Названы регионы, жители которых взяли меньше всего кредитов за три года

Москва, 26 декабря. Население Крымского полуострова меньше других жителей российских регионов использовали заемные средства в 2016-2018 годах из-за слабо развитой финансово-платежной инфраструктуры на полуострове. Об этом говорится в совместном исследовании аналитического центра МФК «Займер» и Объединенного кредитного бюро.

Как пишет РИА Новости, также кредиты не популярны у жителей Северного Кавказа, особенно Чечни, Дагестана и Ингушетии. Эксперты подчеркнули, что это объясняется национальным менталитетом, а также религиозными ограничениями.

Больше всего кредитов взяли жители Ханты-Мансийского автономного округа. Рекорд по оформлению ипотеки побило население Магаданской области, у жителей этот сегмент востребован в 1,87 раза чаще, чем в среднем по России. Также высок спрос на ипотеку у жителей ХМАО (в 1,8 раза чаще, чем в среднем по стране).