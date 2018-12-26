Чеченский министр объяснил причины написания книги «Грозный. Фактор КРА»

Презентация книги писателя, общественного деятеля, министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова «Грозный. Фактор КРА» прошла 25 декабря 2018 года в Москве.

Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), в ходе мероприятия известный композитор Максим Дунаевский представил песню на стихи Умарова про город Грозный. В свою очередь, кинопродюсер Геннадий Меркулов проанонсировал начало работы над фильмом по повести чеченского министра «Абрек».

В ходе мероприятия перед собравшимися в переполненном зале в московском «Президент Отеле» выступили заметные общественные и культурные деятели, журналисты, а также фольклорные коллективы. Также гостям был продемонстрирован показ мод по мотивам восточного костюма. Кроме того, Джамбулат Умаров прочел несколько своих стихотворений.

Во время презентации он неоднократно отмечал, что написал «Грозный. Фактор КРА» по инициативе главы Чечни Рамзана Кадырова. По завершении презентации ФАН поинтересовался у министра, что для него означает выход книги.

«Для меня это – попытка донести до людей, что настало время поиска не каких-то исторических мозолей, а человека, независимо от того, какой он национальности или конфессии, — заявил Умаров. — Человека – нашего, российского. Человека, который ассоциирует себя с огромными пространствами от Калининграда до Владивостока и Сахалина. Если он осознает себя частью этого, он должен думать о будущем, извлекая уроки из прошлого».

По мнению собеседника ФАН, человек должен понимать, что ему предначертано быть хозяином этой огромной земли, и он должен понимать, что если в пределах этой земли живут представители других народов или других конфессий, то есть гораздо более важные вещи, которые объединяют нас всех в единое пространство, в единую общность, которая называется российским народом.

«Это все должны понимать. Если у нас выпадет принцип многонациональности [»полиэтничности», — прим ФАН], то у нас выпадает принцип, которому формировалось это государство. То есть, мы физически уже не сможем быть единым государством, России просто-напросто не будет, той России, которая сложилась еще во времена Киево-Новгородской Руси» — подытожил Умаров.

Напомним, что представленная новинка – вторая в серии «Фактор КРА». В июле в Москве прошла презентация книги «Противостояние. Фактор КРА», посвященная интеграции чеченцев в цивилизационное пространство России.