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Япония заявила о выходе из Международной комиссии по промыслу китов

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Япония заявила о выходе из Международной комиссии по промыслу китов

Токио, 26 декабря. Власти Японии приняли решение выйти из Международной комиссии по промыслу китов (IWC) в 2019 году. Отмечается, что с июля в стране должны возобновить китовый промысел. Как передает Kyodo со ссылкой на заявление правительства, после выхода из комиссии Япония займется промыслом китов только в своих территориальных водах, а также в эксклюзивной экономической зоне.

Как уточнило издание, 23 июля отмечается международный День китов и дельфинов. В 1982 году был запрещен полностью коммерческий китовый промысел. Документ вступил в силу 19 февраля 1986 года. С этого времени продажа мяса китов, а также охота на животных была существенно ограничена.

Япония заявила о выходе из Международной комиссии по промыслу китов

Автор: Алия Садыкова
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