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Украинские силовики четырежды за сутки нарушили перемирие — ЛНР

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Украинские силовики четырежды за сутки нарушили перемирие — ЛНР

Луганск, 26 декабря. Подразделения ВСУ за минувшие сутки четыре раза обстреливали позиции народной милиции ЛНР, сообщают в оборонном ведомстве республики.

Как рассказал представитель народной милиции Луганской народной республики агентству Луганскинформцентр, обстрелам подверглись районы поселка городского типа Донецкий, а также села Желобок и Лозовое.

ВСУ вели огонь из минометов и гранатометов, а также стрелкового оружия.

Напомним, за четыре года вооруженного конфликта в Донбассе стороны более двух десятков раз договаривались о прекращении огня, однако, фактического перемирия так и не удалось достичь. 19 декабря нынешнего года представители ЛНР и ДНР выступили с инициативой объявить перемирие на период новогодних праздников и Рождества, однако, Киев отверг это предложение.

Очередное обсуждение возможности ввести «режим тишины» стороны могут обсудить 27 декабря, когда по предложению ОБСЕ состоится видеоконференция, посвященная этой теме.

Автор: Виталий Рыжков
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