В одном из университетов Китая прогремел взрыв — СМИ

Пекин, 26 декабря. На территории Пекинского транспортного университета Китая в среду прогремел взрыв, сообщает информационный портал Sina.

Инцидент произошел в половине десятого утра по местному времени (04.30 по мск.) в здании лаборатории на территории студенческого кампуса в пекинском районе Хайдянь, после чего начался пожар. По предварительным данным, жертв нет.

На месте ЧП работают пожарные и медики. Сообщается о том, что возгорание ликвидировано. Причины случившегося выясняются.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в конце ноября текущего года в результате взрыва на химическом заводе в Китае погибли 22 человека. Взрыв прогремел на одном из предприятий в провинции Хэбей на севере Китая.