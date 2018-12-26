Школы Украины оказались под угрозой закрытия

Киев, 26 декабря. Средние общеобразовательные учреждения Украины оказались под угрозой закрытия.

Размышлениями на тему делятся журналисты портала Strana.ua, которые считают, что к такой, без преувеличения, социальной катастрофе приведет нехватка в бюджете средств для зарплат педагогам.

«Проблемы с зарплатами начались еще весной, потому что власти не учли повышения окладов учителям с 1 января 2018 года, а общий долг уже достигает миллиарда гривен», — отмечает издание.

На местах, чтобы как-то компенсировать нехватку бюджетных средств, начали урезать доплаты школьным учителям, которые составляют до 30% от их окладов. Кроме того, родителям учеников без стеснения предлагают платить за обучение.

«В октябре власти стали пытаться решить проблему с зарплатами, перераспределив образовательный бюджет. Однако таким образом удалось ликвидировать лишь 300 миллионов гривен задолженности», — отмечает издание.

По словам депутата Рады Ирины Констанкевич, главная проблема с зарплатами учителям заключается в неэффективной сети бюджетных учреждений — на Украине много малокомплектных школ, низкая наполняемость и слишком много «лишних» учителей.

Как сообщили изданию в министерстве образования Украины, на начало следующего года в большинстве областей страны ожидаются крупные задолженности по зарплатам, и эта сумма превысит один миллиард гривен.

При этом ожидать подвижек в этом вопросе, считают специалисты, до президентских выборов 2019 года на Украине нет смысла, поскольку речь идет об огромной группе электората.