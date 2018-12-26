Норвежский политик призвал Запад признать Крым российским

Осло, 26 декабря. Бывший вице-президент парламента Норвегии Карл Хаген призвал государства Запада признать Крым российским.

Размышлениями на тему политик делится в своей статье, которая была размещена в издании Aftenposten, сразу же напоминая, что с конца 18 века и до середины прошлого века полуостров был частью России.

«Все прошлое столетие в Севастополе размещалась российская военно-морская база, а русские составляли подавляющую часть населения полуострова», — отмечает экс-вице-президент норвежского парламента.

Политик напоминает, что воссоединение Крыма и Севастополя с Россией случилось после государственного переворота 2014 года на Украине, который практически открыто был поддержан на Западе.

«Был риск, что Украина станет страной-кандидатом на вступление в НАТО и в то же время получит контроль над российской военно-морской базой в Севастополе. Естественно, что Россия отреагировал», — рассуждает Карл Хаген.

При этом политик не забыл упомянуть, что никакой «аннексии» полуострова, как принято считать на Западе, не было — в Крыму прошел референдум, который показал, что больше 90% населения полуострова хотят воссоединения с Россией.

«Я считаю, что желание народа очень много значит, и что с такими результатами Запад должен был сказать: «Если население Крыма хочет быть частью России, то мы должны это уважать и признать Крым вновь российским», — констатирует Хаген.

Бывший вице-президент парламента Норвегии заключает, что Россия никогда не вернет Крым, и странам Запада уже давно пора это понять.