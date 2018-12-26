Авария «Союза» не сказалась на международной репутации ракеты — Роскосмос

Благовещенск, 26 декабря. Авария ракеты-носителя «Союз ФГ» и ряд проблем со спутниками в 2017 году не сказались на репутации «Союза» за рубежом, сообщил директор по продажам дочерней компании Роскосмоса «Главкосмос пусковые системы» Евгений Солодовников.

«Союз» быстро вернулся на рынок пусковых услуг, поэтому мы не заметили падения интереса и спроса​​​. Поскольку «Союз» себя реабилитировал, отношение заказчиков не изменилось», — рассказал Солодовников.

По словам представителя «Главкосмоса», основными конкурентами российской ракеты-носителя сегодня являются американские, индийские и европейские пусковые системы.

Напомним, 11 октября текущего года впервые за 35 лет в отечественной пилотируемой космонавтике произошла авария с ракетой-носителем «Союз-ФГ», в результате чего полет был прекращен, а космонавты приземлились в спасательной капсуле.

Как сообщает «Газета.ру», в 2017 году в ходе рекордного запуска 73 спутников с помощью ракеты «Союз» несколько из них были потеряны либо выведены не на нужную орбиту.