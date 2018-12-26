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В Минздраве рассказали, как намерены сократить потребление сахара и соли в России

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В Минздраве рассказали, как намерены сократить потребление сахара и соли в России

Москва, 26 декабря. В министерстве здравоохранения рассказали, как намерены сократить потребление сахара и соли в России.

Как говорится в официальном ответе заместителя министра Олега Салагая на обращение члена комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева, ведомство разработает соответствующие документы.

«Минздравом запланирована разработка нормативных правовых документов, основанных на рекомендациях ВОЗ и направленных на сокращение потребления сахара и соли», — цитирует РИА Новости документ.

Напомним, что ранее депутат Государственной думы предложил российскому правительству запретить в образовательных учреждениях продажу газированных напитков и продуктов с повышенным содержанием сахара.

В министерстве здравоохранения, в свою очередь, отметили со ссылкой на данные Росстата, что в 2017 году потребление гражданами России овощей составило 73%, а сахара  — 130% от рекомендуемых норм.

Автор: Константин Терехов
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