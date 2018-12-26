Главком ВМФ РФ рассказал о том, как предотвратить угрозу с моря

Москва, 26 декабря. Численность сил ВМФ РФ в Мировом океане предотвратит угрозу с моря, ставка будет делаться на развертывании высокоточного неядерного оружия, рассказал главком российского Военно-морского флота адмирал Владимир Королев.

«Силы ВМФ будут присутствовать в важных районах Мирового океана в той установленной численности, которая позволяет исключить любые угрозы с морских и океанских направлений», — приводит слова адмирала «Красная звезда».

Главком подчеркнул, что в данный момент присутствие РФ в океане осуществляют около 100 кораблей различных классов и предназначения. В ближайшем будущем, как отметил адмирал, Россия будет планировать свои действия с учетом шагов, предпринимаемых потенциальным противником.

«Военное присутствие будет выполняться с учетом резкого нарастания интенсивности мероприятий оперативной и боевой подготовки США и стран НАТО вблизи границ РФ», — рассказал Королев.

Как сообщала «Газета.ру», во вторник, 25 декабря, в состав Тихоокеанского флота России вошел корвет «Громкий», предназначенный для действий в ближней морской зоне, ведения борьбы с вражескими надводными кораблями и подводными лодками, артиллерийской поддержки морского десанта.