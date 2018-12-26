Шейнин ответил украинскому журналисту, назвавшему Крым «аннексированным»

Москва, 26 декабря. Ведущий Первого канала Артем Шейнин поставил в тупик украинского политолога Максима Яли, который назвал Крым «аннексированным».

Дискуссия на тему разгорелась накануне в прямом эфире политического ток-шоу «Время покажет», во время которого Яли безуспешно попытался оспорить российский статус полуострова.

Политолог зачем-то напомнил, что за десятилетие до референдума в далеком 2004 году в России называли Крым украинским. Ведущий в ответ сказал, что тогда речь шла о «нормальной Украине, а не об антироссийском режиме после Майдана».

Впрочем, такого аргумента украинцу ожидаемо оказалось мало, поэтому он, продолжив, заявил, что Россия якобы нарушила международное право, а также договор о дружбе с Украиной, осуществив «аннексию».

«А была ли, как вы говорите – «аннексия»? Если население проголосовало, это может считаться «аннексией»?" – спросил телеведущий у политолога. В ответ Яли заявил, что в Крыму голосовали «завезенные» граждане.

«Завезенные два миллиона? Когда вы говорите, что в Крыму на референдуме голосовало завезенное население, говорить с вами смысла нет», — резюмировал Артем Шейнин.

Добавим, что кроме прочего Максима Яли вдруг возмутило то, что ему не дали говорить столько же, сколько экспертам из России.

На это Шейнин отметил, что претензии такого рода будут актуальны, когда представители России будут иметь на Украине столько же эфирного времени, сколько украинские эксперты на российском телевидении.