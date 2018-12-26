На восстановление Великой мечети в Алеппо потребуется около трех лет

Алеппо, 26 декабря. По словам реставраторов, восстановление разрушенной боевиками мечети Омейядов в старом городе Алеппо, может быть завершено не ранее 2021 года.

Великая мечеть Алеппо, входящая в составе старого города в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, была построена в VIII веке и пережила множество войн и смут, пока в 2012 году до нее не добрались боевики организации «Джебхат ан-Нусра»1 (организация запрещена на территории РФ). Террористы взорвали 45-метровый минарет, от которого остались лишь разбросанные валуны. Было утрачено внутреннее убранство мечети.

«Работы по реставрации мечети планируем закончить через три года. Сейчас мы почти завершили колонны и параллельно работаем над минаретом. Но прежде чем приступить к восстановлению 45-метрового строения, нужно еще раз все проверить и рассчитать», — рассказал журналистам руководитель реставрационных работ, доктор исторических наук Сахр Аляби.

Группа ученых в течение года собирала камни и более крупные фрагменты минарета, маркируя их и пытаясь восстановить первоначальное размещение. Детали уточняются по старым фотографиям, а внутреннее оформление — по рисункам. К сожалению, ворота мечети уже не подлежат восстановлению. То, что от них осталось, будет передано в музей, а на их месте планируют установить точную копию.

Ранее «Газета.ру» сообщала о том, что Россия выделила средства на работы по восстановлению Великой мечети Алеппо.

Напомним, по заключению экспертов ЮНЕСКО в результате военных действий в Сирии в Алеппо пострадали около 90% памятников истории, треть из которых — уничтожены полностью.

1 Организация запрещена на территории РФ.