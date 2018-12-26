Обледенение ВПП стало причиной закрытия аэропорта в Петропавловске-Камчатском

Петропавловск-Камчатский, 26 декабря. Обледенение взлетно-посадочной полосы стало причиной закрытия международного аэропорта «Елизово».

Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, виной всему циклон, который принес на Камчатский полуостров сильные снег и ветер, а также существенное потепление.

«Из-за обледенения взлетно-посадочной полосы воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты», — уточнили в правительстве региона, добавив, что аэропорт вернется к нормальной работе на ранее двух часов дня.

Как сообщает Deita.ru, самолет из Владивостока, который должен был приземлиться на Петропавловске-Камчатском в среду в 08.15 по местному времени, сел на запасном аэродроме в Хабаровске.