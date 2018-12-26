Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Обледенение ВПП стало причиной закрытия аэропорта в Петропавловске-Камчатском

58
0 Оставить комментарий

Обледенение ВПП стало причиной закрытия аэропорта в Петропавловске-Камчатском

Петропавловск-Камчатский, 26 декабря. Обледенение взлетно-посадочной полосы стало причиной закрытия международного аэропорта «Елизово».

Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, виной всему циклон, который принес на Камчатский полуостров сильные снег и ветер, а также существенное потепление.

«Из-за обледенения взлетно-посадочной полосы воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты», — уточнили в правительстве региона, добавив, что аэропорт вернется к нормальной работе на ранее двух часов дня.

Как сообщает Deita.ru, самолет из Владивостока, который должен был приземлиться на Петропавловске-Камчатском в среду в 08.15 по местному времени, сел на запасном аэродроме в Хабаровске.

Автор: Константин Терехов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.