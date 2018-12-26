«Дочка» Роскосмоса заключила контракт на коммерческий запуск «Союза»

Благовещенск, 26 декабря. Дочернее предприятие Роскосмоса заключило контракт на коммерческий запуск иностранного космического аппарата с помощью ракеты-носителя «Союз-2», сообщают в руководстве компании.

Российская компания «Главкосмос пусковые услуги» (ГПУ), входящая в структуру Роскосмоса, подписала договор о третьем коммерческом запуске с помощью ракеты-носителя «Союз 2.1а».

«Подписали контракт на третий запуск. Других подробностей пока озвучить не могу. Информацию обнародуем в начале следующего года», — прокомментировал ситуацию директор по продажам ГПУ Евгений Солодовников.

Ранее компания заключила два контракта на вывод на орбиту южнокорейских спутников, которые планируется отправить в космос в 2020 году. Первый из них был подписан с Корейским институтом аэрокосмических исследований, а второй — с компанией «Кореа аэроспейс индастриз». Южнокорейские аппараты должны провести съемку Земли в панхроматическом и многоспектральном режимах.

Напомним, компания «Главкосмос пусковые услуги» была организована с целью коммерциализации услуг по запуску космических аппаратов и уполномочена заключать коммерческие контракты.