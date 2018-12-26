Луценко пожаловался немецким журналистам на «третью волну оккупации» со стороны России

Киев, 26 декабря. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал немецким журналистам о якобы «третьей волне оккупации» со стороны России.

Свои мысли руководитель украинского надзорного ведомства озвучил в интервью изданию Bild, пояснив, что под первой и второй волной «оккупации» подразумевает воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, а также события в Донбассе.

Кроме того, генеральный прокурор Украины заявил, что военное положение в нескольких областях страны было введено из-за того, что Киев якобы заметил на границах «высокую концентрацию российских войск».

Луценко считает, что подобный режим каким-то образом усилит украинскую армию, правда каким – не стал уточнять, добавив, что это также будет способствовать расторжению договора о дружбе с Россией.

Говоря же о запрете въезда на территорию Украину россиянам от 16 до 60 лет, генеральный прокурор заявил, что эти люди якобы поддерживают «необъявленную войну» против страны.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности отмены на Украине президентских выборов, которые назначены на конец марта будущего года, Луценко сказал, что такого не будет.

Кроме прочего, генеральный прокурор не преминул воспользоваться возможностью еще раз пожаловаться на Россию, заявив, что инцидент в Керченском проливе каким-то образом затрагивает абсолютно все страны.

Юрий Луценко не только призвал государства Запада направить в район Черного моря международный конвой, но и не пускать в свои порты российские корабли, пишет «Газета.ru».