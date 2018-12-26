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Минздрав предложил запретить табак в России к 2050 году

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Минздрав предложил запретить табак в России к 2050 году

Москва, 26 декабря. Продажу табачных изделий в России могут запретить с 2050 года. Соответствующий проект по антитабачной политике подготовили в Минздраве России. Об этом сообщают российские СМИ.

Данная мера направлена на снижение показателей смертности от болезней, которые связаны с табакокурением. По планам министерства число курильщиков в России в ближайшие 30 лет должно сократиться до 5%.

В ведомстве подчеркнули, что при реализации этих планов, ежегодно от вредной привычки должны отказываться 0,5% россиян. Для этого в Минздраве предлагают ограничить распространения электронных сигарет и некурительных табачных изделий, сообщает ТАСС.

Ранее европейские ученые выяснили, что каждый десяток сигарет в день повышает вероятность аритмии на 14%, сообщала «Газета.ru».

Автор: Денис Коробейников
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