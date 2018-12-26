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Экономика

Стало известно, какие компании чаще всего подвергаются кибератакам

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Стало известно, какие компании чаще всего подвергаются кибератакам

Москва, 26 декабря. Атаки хакеров на компании в регионах РФ заканчивались успехом примерно в половине случаев, при этом три четверти инцидентов пришлось на предприятия нефтегазовой отрасли.

О ситуации с кибератаками на отечественные предприятия сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное компанией Positive Technologies, предоставляющей услуги в области информационной безопасности.

Исследование, в котором приняли участие представители IT-отделов почти двухсот крупных компаний из четырех федеральных округов России (Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного), показывает, что затраты компаний на кибербезопасность, как правило, являются достаточно низкими. На каждом втором предприятии инвестиции в этой сфере не превышают пяти миллионов рублей, более чем в половине случаев выделение средств на защиту информации сохраняется на уровне 2017 года.

При этом о выявленных кибератаках заявляют более 80% респондентов и почти в половине случаев действия хакеров оказались успешными. Три четверти атак приходятся на предприятия нефтегазовой отрасли, чуть более половины — на промышленность, страдают от хакеров также государственные и финансовые организации. В каждом третьем случае кибератаки привели к прямым финансовым потерям.

Как отмечают в Positive Technologies, подавляющее большинство атак были нецелевыми. Как правило, речь идет о заражении вредоносными программами.

Ранее «Газета.ру» сообщала о том, что китайские хакеры могут быть причастны к краже личных данных 500 млн гостей сети отелей Marriott.

Автор: Виталий Рыжков
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