Россияне за год потратили 591 млрд рублей на покупки в социальных сетях

Москва, 26 декабря. Россияне потратили 591 миллиард рублей на покупки через социальные сети и мессенджеры в 2018 году. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на исследования.

Большинство российских пользователей — 39 миллионов человек совершали покупки через сайты объявлений, социальные сети, мессенджеры и платформы для совместного потребления.

Самая популярная площадка для покупок — социальная сеть «ВКонтакте», которую большинство россиян используют для покупки компьютерных игр. На втором месте — Avito. Чаще всего через этот сайт объявлений были куплены животные и растения. Его использовали 28% россиян. Третье место у сайта объявлений «Юла» — 16%. На этом ресурсе россияне больше всего купили детских товаров, сообщает РБК со ссылкой исследования Data Insight и «Яндекс. Кассы».