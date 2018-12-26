Стало известно, куда россияне предпочитают путешествовать на Новый год
Москва, 26 декабря. Эксперты выяснили, куда граждане России предпочитают путешествовать во время новогодних каникул.
Исследование на тему провели специалисты картографического сервиса Maps.me, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости – как оказалось путешествие по России на Новый год выбирают три четверти россиян.
Эксперты пришли к выводу, что более трети опрошенных, а именно 36% собираются куда-нибудь поехать в первые дни года — за границу собирается только четверть из них, тогда как 75% будут путешествовать по России.
«Треть из них не покинет границ региона проживания, столицу России посетит каждый пятый, а Санкт-Петербург — каждый десятый. Кроме того, по 8% опрошенных заявили, что хотят посетить Крым и Сибирь», — говорится в исследовании.
Около 80% респондентов организовывают свои поездки самостоятельно, при этом почти половина самостоятельных путешественников по стране планирует потратить не более пяти тысяч рублей, сообщает «Газета.ru».