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Торговцы медом в Кемерово украли у пенсионера полмиллиона рублей

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Торговцы меда в Кемерове украли у пенсионера полмиллиона рублей

Кемерово, 26 декабря. Две женщины похитили у 80-летнего жителя Кемерово около 500 тысяч рублей. Злоумышленницы попали в квартиру под предлогом продажи меда.

Пожилой мужчина купил у них две банки меда. Когда он вышел из комнаты, они украли у него 500 тысяч рублей, которые пенсионер хранил в шкафу, и скрылись.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Кража». В настоящий момент проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по поиску подозреваемых.

Автор: Денис Коробейников
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