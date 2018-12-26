Торговцы медом в Кемерово украли у пенсионера полмиллиона рублей

Кемерово, 26 декабря. Две женщины похитили у 80-летнего жителя Кемерово около 500 тысяч рублей. Злоумышленницы попали в квартиру под предлогом продажи меда.

Пожилой мужчина купил у них две банки меда. Когда он вышел из комнаты, они украли у него 500 тысяч рублей, которые пенсионер хранил в шкафу, и скрылись.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Кража». В настоящий момент проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по поиску подозреваемых.