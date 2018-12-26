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«Несмотря на санкции»: Поклонская рассказала о парадоксе в развитии Крыма

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«Несмотря на санкции»: Поклонская рассказала о парадоксе в развитии Крыма

Москва, 26 декабря. О парадоксе в развитии Крыма, несмотря на все санкции и ограничения, рассказала депутат Госдумы от этого российского региона Наталья Поклонская.

Размышлениями на тему народный избранник поделилась в интервью РИА Новости, напомнив, что Крым в бытность украинским был открыт всему миру, однако не получал никакого развития. Сейчас же картина другая.

«Вот ведь парадокс! При Украине Крым был открыт всему миру и при этом тихо загибался. Сегодня весь мир ополчился против Крыма, не признает наше право самим решать свою судьбу, а мы развиваемся, идем вперед и крепчаем», — заявила Поклонская.

По словам депутата Госдумы, до 2014 года – момента воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, в полуостров деньги не вкладывались, а в регионе был разгул преступности.

«Все видят, насколько изменилась жизнь сегодня, как выросла деловая и экономическая активность. И это несмотря на санкции и фактически мировую изоляцию», — резюмировала Наталья Поклонская.

«Несмотря на санкции»: Поклонская рассказала о парадоксе в развитии Крыма 

Автор: Константин Терехов
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