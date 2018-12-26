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В Тверской области произошло «новогоднее ограбление»

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В Тверской области произошло «новогоднее ограбление»

Тверь, 26 декабря. В Тверской области неизвестные обокрали фуру, груженную красной икрой.

«Новогоднее ограбление» произошло в Торжокском районе Тверской области. Как сообщают в региональном УМВД, водитель-дальнобойщик за рулем фуры с красной икрой остановился на ночевку на 214-м километре трасса М-10 на одной из автозаправочных станций.

Под покровом ночи неизвестные злоумышленники, сорвав пломбы, вскрыли прицеп и украли оттуда банки с лососевой икрой. Водитель обнаружил пропажу лишь утром, когда проснулся. Ущерб, причиненный ворами, устанавливается. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия.  

Ранее «Газета.ру» писала о том, что в Волгоградской области трое преступников украли со склада около тонны икры, а также 50 килограммов колбасы и около центнера сыра.

Автор: Виталий Рыжков
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