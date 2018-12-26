Стало известно, когда ПФР начнет выплачивать январские пенсии

Москва, 26 декабря. Выплата январских пенсий начнется с 28 декабря 2018 года. Пенсионный фонд России произведет их зачисление заранее, поскольку банки не работают в новогодние праздники.

Доставка январской пенсии будет осуществляться с 3 января 2019 года через «Почту России». Об этом заявили в пресс-службе Пенсионного фонда России.

Как сообщает ТАСС, «Почта России» будет осуществлять доставку пенсий с третьего января с учетом графика работы отделений.

Ранее президент России подписал закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2019 год. Теперь этот период вырастет до 252 месяцев. Закон вступит в силу с 1 января.