СМИ рассмотрели несимметричный ответ России на возможную атаку США

СМИ рассмотрели вариант несимметричного ответа России на возможную атаку США
Москва, 26 декабря. Эксперт Чоро Тукембаев рассказал, как при помощи разворота течения Гольфстрим можно затопить восточное побережье Соединенных Штатов.
Своими мыслями на тему фактического уничтожения части США специалист делится с читателями в статье, которая была опубликована в издании «Военно-промышленный курьер».
По мнению автора публикации, подобным образом, а именно прорывом радиальной дайки исландского вулкана Снайфельсйокюдль термоядерным зарядом, можно будет ответить США в случае их возможной атаки.
Прорыв, который можно обеспечить при помощи российского подводного беспилотника «Статус-6», спровоцирует обрушение юго-западного склона с ледником в Атлантический океан, что, в свою очередь, приведет к развороту течения Гольфстрим.
«Возникший оползень создаст напор воды в котловине Ирмингерского моря до Лабрадорского шельфа, тем самым получим длинную волну в юго-западном направлении. Насколько далеко она продвинется по оси Мирамиши — Вашингтон, зависит от напора», — резюмирует Тукембаев.
Кроме того, сообщает «Газета.ru», эксперт рассмотрел возможность затопления Старого света — для этого потребуется создать волну в «природном канале», который начинается от вулканического острова Ян-Майен и достигает Амстердама.