Киев, 26 декабря. Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что в стране наблюдается дефицит дров, несмотря на то, что они подорожали в два раза.

Желание киевских властей демонстративно держаться как можно дальше от России дорого обходится простым жителям Украины, которые платят за политические амбиции действующего правительства из собственного кармана. Так, отказ от российского газа, подразумевающий, по сути, покупку его же — только реверсом из Европы и по более высокой цене, привел к значительному росту тарифов, как для физических лиц, так и для украинских предприятий.

Еще одним фактором, повлиявшим на рост цен на «голубое топливо», стало желание Киева заполучить новые миллиардные кредиты от МВФ, чтобы залатать все более расширяющиеся прорехи в экономике. И пусть эти деньги пойдут на выплату долгов по уже имеющимся кредитам, а расплачиваться за них, по всей видимости, страна будет еще не один десяток лет, зато президент Украины Петр Порошенко может получить политические очки, заявляя о безусловной поддержке его политики странами Запада.

Впрочем, украинцам зимой все чаще становится не до политики. Подорожание газа заставило многих жителей Украины вернуться к печному отоплению. И действительно, еще два-три месяца назад обычные дрова были более выгодными, потому что обходились дешевле. Но ситуация изменилась на глазах — спрос на дрова повысил цены на них и привел к дефициту.

«Вы знаете, что сегодня цена на дрова поднялась вдвое? Люди не могут платить за газ, потому что он дорогой, ищут альтернативное топливо, покупают дрова, и потому цена поднялась. Сегодня машина дров — 6 тысяч гривен», — рассказал о новой проблеме жителей Украины лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Шесть тысяч гривен за машину дров по нынешнему курсу — это более 15 тысяч рублей. Для сравнения, в России за тот же объем качественных колотых березовых дров придется отдать 6-7 тысяч рублей.

Ляшко обвинил в повышении цен президента Петра Порошенко, который наложил вето на закон, запрещающий вывоз дров из Украины. По словам лидера украинских радикалов, каждый год из страны вывозится около 4 миллионов дров.

Тем временем, как пишет «Газета.ру», тарифы на газ для населения Украины могут вырасти, в соответствии с требованиями МВФ, еще на 40% уже в 2019 году.