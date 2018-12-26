Двух потерявшихся в Таиланде российских туристов нашли в лесу

Таиланд, 26 декабря. Двух российских туристов, потерявшихся в лесу Пханг Нга в Таиланде, нашли после четырех часов поисков.

Инцидент произошел во вторник 25 декабря. Россияне заблудились, когда ехали из Пханг Нга на арендованном мотоцикле.

Туристы связались с правоохранительными органами. Полицейские посоветовали россиянам использовать GPS-навигатор, а также поддерживали с ними связь через приложение WhatsApp.

Как сообщает RT, россиян обнаружили на территории лесопарка, недалеко от главного входа.