Пушков прокомментировал итоги отражения ПВО ракетной атаки под Дамаском

Москва, 26 декабря. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал итоги отражения сирийских ПВО ракетной атаки под Дамаском.

Размышлениями на тему председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ поделился с читателями в своем аккаунте в сервисе микроблогов Twitter.

«Судя по итогам отражения ракетной атаки комплексами С-300 под Дамаском, их поставка резко повысила способность Сирии отражать ракетные удары», — написал член верхней палаты российского парламента.

Как напоминает «Газета.ru», средства ПВО Сирийской Арабской Республики сумели отразить в ночь на среду ракетную атаку на окрестности Дамаска, поразив восемь израильских ракет. По последним данным, в результате инцидента ранения получили трое военнослужащих.