Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Пушков прокомментировал итоги отражения ПВО ракетной атаки под Дамаском

73
0 Оставить комментарий

Пушков прокомментировал итоги отражения ПВО ракетной атаки под Дамаском

Москва, 26 декабря. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал итоги отражения сирийских ПВО ракетной атаки под Дамаском.

Размышлениями на тему председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ поделился с читателями в своем аккаунте в сервисе микроблогов Twitter.

«Судя по итогам отражения ракетной атаки комплексами С-300 под Дамаском, их поставка резко повысила способность Сирии отражать ракетные удары», — написал член верхней палаты российского парламента.

Как напоминает «Газета.ru», средства ПВО Сирийской Арабской Республики сумели отразить в ночь на среду ракетную атаку на окрестности Дамаска, поразив восемь израильских ракет. По последним данным, в результате инцидента ранения получили трое военнослужащих.

 

Автор: Константин Терехов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.