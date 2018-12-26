Политолог рассказал, на что делает ставку штаб Порошенко на выборах

Киев, 26 декабря. Политолог Дмитрий Корнейчук рассказал, на что делает ставку штаб президента Украины Петра Порошенко на предстоящих выборах.

Размышлениями на тему специалист поделился со зрителями в эфире украинского телевизионного канала «NewsOne», заявив, что пока еще президента страны сможет спасти минимальная явка.

«Только с ней можно максимально купить голоса для того, чтобы получить максимальный результат, провести максимальные фальсификации, использование административного ресурса», — пояснил политолог.

Как добавил Корнейчук, работает классическая схема: при хорошей явке «нарисовать» нужные голоса действующей власти будет гораздо труднее

«Если украинцы пойдут на эти выборы, и все поймут, что его голос важен, и те люди, которые хотят голосовать против власти, пойдут и проголосуют, то у Порошенко нет шансов победить во втором туре», — считает Дмитрий Корнейчук.

Впрочем, если граждане страны проявят запредельную ответственность и обеспечат более чем хорошую явку на предстоящих в марте выборах, то у нынешнего президента вообще нет шансов выйти во второй тур.

«Люди должны понимать, что власть делает все для того, чтобы украинцы не шли на выборы, поэтому я говорю всем, что каждый должен пойти и проголосовать против власти», — констатирует политолог.

В обратном случае, Петр Порошенко сможет остаться на второй срок «благодаря» десятой или двадцатой части страны, сообщает «Газета.ru».