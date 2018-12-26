В Киеве рассказали, как украинцы не ощущают российских санкций

Киев, 26 декабря. Жители Украины не ощущают российских санкций, стоя в очередях за премиальными иномарками и готовясь к Новому году. Об этом заявил украинский политик Гордей Белов в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, современная тенденция на Украине показывает, что люди украшают города и готовятся к празднику.

«Очередь в автосалоны на 16 автомобилей премиального класса. Выгребаются супермаркеты техники, растет продажа квартир это – современная Украина, на которой нет Русского мира», — заявил Белов.

Ведущий уточнил у украинского политика, сколько процентов населения страны может позволить себе покупку премиальных автомобилей, однако Белов ушел ответа. Он заявил, что об очередях ему «рассказывал хозяин автосалона».

Ранее глава «Нафтогаза» Украины Андрей Коболев заявлял, что темпы экономического развития на Украине уменьшаются в геометрической прогрессии. Директор Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов считает, что можно говорить о деградации украинской экономики.

«Происходит упадок городов, деградация промышленного производства, потому что большое количество квалифицированных, грамотных и непьющих людей уехали c Украины работать в Россию, Казахстан, Польшу и другие страны», — заявил Колташев в беседе с RT.

Отметим, что директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен заявляла, что около 25% жителей Украины живут за чертой бедности. Она подчеркивала, что количество бедных семей увеличилось после 2014 года, когда в стране начался экономический кризис. По мнению Кахконен, политика Киева в области экономики «устарела на 20 лет».

Напомним, 25 декабря в Кремле заявили, что Москва увеличит количество ограничительных мер в отношении Киева. Они затронут физических и юридических лиц на Украине.

Отметим, что российские власти ввели санкции в отношении Украины в ответ на недружественные действия Киева, который за 4,5 года добавил в «черный список» 1700 российских граждан и 750 юридических лиц.