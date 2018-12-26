США продолжают наращивать стратегическое высокоточное оружие у границ РФ ― главком ВМФ

Москва, 26 декабря. Соединенные Штаты продолжают наращивать стратегические неядерные системы высокоточного оружия в прилегающих к России морских акваториях. С таким заявлением выступил главком Военно-морского флота России Владимир Королев.

Как отметил российский главком, в 2019 году Россия сможет увеличить численность своего присутствия в мировом океане до такого уровня, что подобные действия США не смогут ей больше угрожать. Таким образом, РФ сможет обезопасить себя от «любых угроз с морских и океанских направлений». Королев добавил, что в настоящий момент различные задачи в море выполняют около ста судов и кораблей ВМФ России.

Напомним, что ранее сообщалось о подготовке в США концепции «молниеносного удара», предполагающей стремительное уничтожение важных военных объектов противника, включая штабы, центры управления и пусковые установки.