«В такую церковь Порошенко хочет загнать верующих»: Азаров напомнил о «подвигах» «филаретовских священников» на «майдане»

Киев, 26 декабря. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров опубликовал в Facebook фотографию одного из священнослужителей «новой украинской церкви» — с коктейлем Молотова в одно руке и увесистым камнем в другой.

На фотографии, сделанной в 2014 году при разгоне остатков «майдана», некий мужчина в рясе явно не следует христианским заповедям — с агрессивным видом он собирается швырнуть бутылку, в которой, по всей видимости, находится горючая смесь.

«Священник» из объединенной филаретовской церкви так по-христиански, с любовью к ближнему бросает коктейль Молотова в безоружных работников милиции на Майдане», — комментирует изображение бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Напомним, в результате «объединенного собора», проведенного в Киеве по инициативе украинского президента Петра Порошенко, на Украине была создана «новая» автокефальная церковь, получившая название Православной церкви Украины (ПЦУ). ПЦУ была организована на базе так называемой раскольнической церкви, которая, в пику канонической церкви Украины, на протяжении ряда лет заявляла о своей независимости от московского патриархата.

Такие антироссийские устремления не могли не найти отклика у киевской постмайданной власти. В нынешнем году Порошенко смог заручиться поддержкой Константинопольского патриархата в предоставлении Украине автокефалии. Одним из главных условий ее было объединение канонической и раскольнической украинских церквей. Несмотря на то, что в Украинской православной церкви Московского патриархата проигнорировали «объединительный» собор, носивший ярко выраженный политический характер, само объединение были признано в Киеве состоявшимся.

В Русской православной церкви проведение «собора», а также принятые на нем решения назвали «ничтожными» и не имеющими никакой юридической силы. Кроме того, по мнению церковных иерархов, автокефалия лишь усугубила религиозный раскол на Украине и может стать причиной новых конфликтов в стране.

Тем временем, украинские власти упорно продолжают борьбу за признание ПЦУ «единственно правильной» церковью. Так, Порошенко подписал закон, согласно которому из названия УПЦ МП должно быть вычеркнуто слово «украинская» — через четыре месяца церковь, к которой относят себя множество верующих жителей Украины должна начать именоваться «московской».

Помимо прочего, изменение юридического наименования влечет за собой массовую перерегистрацию имущественных прав на церковные объекты по всей стране — по мнению многих экспертов, радикалы, поддерживающие ПЦУ, могут воспользоваться этим для захвата храмов.