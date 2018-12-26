Новые высокомобильные боевые машины морской пехоты поступят на вооружение РФ

Москва, 26 декабря. Морская пехота Военно-морского флота России в среднесрочной перспективе получит новые боевые машины пехоты. Об этом заявил главком Военно-морского флота РФ Владимир Королев.

По его словам, новые высокомобильные боевые машины-амфибии смогут поддерживать огнем десант на всех этапах выполнения боевой задачи. Кроме того, их можно будет использовать «в любых широтах и климатических условиях, в том числе арктических».

По предварительным данным, новая боевая машина морской пехоты (БММП) будет весить около 35 тонн. Она сможет передвигаться по шоссе со скоростью 75 км/ч и плавать со скоростью 37 км/ч. Экипаж БММП будет состоять из трех человек, десант – из десяти морских пехотинцев. Вооружена новая машина, вероятно, будет боевым модулем «Кинжал» с 57-мм оружием и противотанковыми ракетами «Атака», пишет газета «Известия».