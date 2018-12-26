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Стало известно, как узнать продукты питания с ГМО

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Стало известно, как узнать продукты питания с ГМО

Москва, 26 декабря. С 26 декабря продукты питания, содержащие более 0,9%  ГМО, будут помечаться в России специальным знаком.

В Роскачестве сообщают, что в прошлом году в РФ на содержание ГМО было проверено более 26 тысяч образцов продуктов питания. Следы генной модификации были обнаружены лишь в 17 из них. Как правило, речь идет о сельскохозяйственных продуктах, но, к примеру, в Канаде одобрено выращивание лосося с измененным геномом, который растет в два раза быстрее своих обычных собратьев.

Специалисты отмечают, что продуктов животного происхождения с ГМО в нашей стране практически нет, но в состав колбасных изделий может входить генетически модифицированная соя. В России при производстве пищевой продукции разрешено применять модифицированные компоненты, прошедшие госрегистрацию и проверку на безопасность — это кукуруза, соя, рис и сахарная свекла. На отечественных полях выращивание культур с генетическими изменениями запрещено, а использовать можно лишь сырье с доказанной безопасностью.

Знак «ГМО» на продуктах питания размещается для того, чтобы покупатель мог сделать осознанный выбор. В Роскачестве отмечают, что наука пока не дает однозначного ответа о вреде или пользе пищи с использованием сырья с ГМО, поэтому ответственность должны взять на себя потребители.

Ранее «Ридус» сообщал о том, что корпорации, производящие продукцию с ГМО, в большинстве своем являются американскими.

Автор: Виталий Рыжков
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