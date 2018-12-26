Путин отменил ограничение на число квартир для детей-сирот в маленьких населенных пунктах

Москва, 25 декабря. Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который, среди прочего, отменяет ограничение на число выделяемых для детей-сирот квартир в населенных пунктах с населением менее 10 тысяч человек. Об этом сообщает портал правовой информации.

Закон об уточнении механизма обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, был подписан российским президентом накануне. Согласно ему, число квартир, которые предоставляются детям-сиротам, не может превышать 25% от общего количества в жилом доме.

Подписанный президентом документ уточняет этот закон. Согласно поправке, данное ограничение на число квартир не будет действовать в населенных пунктах с численностью жителей менее 10 тысяч человек, а также в домах, в которых менее 10 квартир, пишет газета «Известия».