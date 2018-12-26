Возможности ПВО российских сухопутных войск вырастут на треть к 2020 году

Москва, 26 декабря. Увеличение возможностей войсковой ПВО будет достигнуто за счет наращивания войск и перевооружения на современные системы — об этом заявил начальник противовоздушной обороны сухопутных войск ВС РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

По словам Леонова, уже через год возможности войсковой ПВО вырастут в 1,3 раза. Это станет результатом продолжения начатой ранее работы по оснащению подразделений современными средствами.

«В этом году в войска поступило 15 комплектов современных образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе: комплексы средств автоматизации командных пунктов; современные радиолокационные станции; зенитные ракетные комплексы «Бук-МЗ», «Тор-М2» и его модификация в арктическом исполнении; переносные зенитные ракетные комплексы «Верба», — приводит слова Леонова газета «Красная звезда».

В следующем году, как рассказал генерал-лейтенант, продолжится не только перевооружение, но и наращивание боевого состава.

«На одном из стратегических направлений планируется формирование зенитной ракетной бригады, оснащённой зенитной ракетной системой дальнего действия С-300В4», — сообщил начальник войсковой ПВО.

Ранее «Газета.ру» писала о том, что в России разрабатывается новый зенитный ракетный артиллерийский комплекс по уничтожению тактических беспилотных летательных аппаратов, который придет на смену комплексам «Шилка».