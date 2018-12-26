Москва, 26 декабря. Тарифы страхования от несчастных случаев на производстве сохранили в России. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин.

Документ предполагает сохранение действующих тарифов обязательного медицинского страхования от несчастных случаев на производстве на 2019 года, а также на период с 2020-2021 года.

Также сохраняется льгота для уплаты страховых взносов предпринимателей, которые используют труд инвалидов — в размере 60%. Такое положение закона позволит поощрить работодателей для привлечения инвалидов в трудовой процесс.