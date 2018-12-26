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Путин поблагодарил фракцию «Единая Россия» за ответственную работу в Госдуме

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Путин поблагодарил фракцию «Единая Россия» за ответственную работу в Госдуме

Москва, 26 декабря. Президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-спикером Госдумы, главой фракции «Единая Россия» Сергеем Неверовым выразил благодарность членам фракции за ответственную работу в Госдуме и взаимодействие с правительством.

В начале беседы глава государства отметил, что хотел бы «сказать отдельные слова благодарности за совместную работу» фракции «Единая Россия». Президент подчеркнул, что фракция занимает «ответственную государственную позицию», а также профессионально работает с кабмином.

В свою очередь Неверов рассказал президенту о первоочередных задачах, которые ставит перед собой фракция «Единая Россия». По его словам, в настоящее время ключевой задачей является работа над бюджетом. 

Ранее «Газета.ру» сообщала, что во вторник в ходе встречи главы государства с Федеральным собранием председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил пересмотреть Конституцию РФ на предмет соответствия сегодняшним реалиям.

Автор: Олеся Волкова
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