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Путин на встрече с Зюгановым заявил, что ценит патриотическую позицию коммунистов

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Путин на встрече с Зюгановым заявил, что ценит патриотическую позицию коммунистов

Москва, 26 декабря. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с руководителем думской фракции КПРФ Геннадием Зюгановым. В ходе нее президент отметил, что очень ценит патриотическую позицию коммунистов по ряду ключевых вопросов.

В начале встречи, которая началась после 22.00 по московскому времени, Зюганов, глядя на часы, сказал «Третья смена».

«Ничего, нормально. Я привык так работать», ― ответил Путин.

Президент подчеркнул, что несмотря ни на что, КПРФ придерживается патриотических позиций по ключевым вопросам.

«Знаю, что ваша позиция очень часто не совпадает с мнением правительства по целому ряду вопросов, но, в то же время, по ключевым вопросам, по судьбоносным вопросам жизни страны, знаю, вы занимаете патриотическую позицию, за что я вам очень благодарен и я это очень ценю», ― заявил Путин.

В свою очередь, Зюганов подчеркнул, что «главной партией» для него всегда была Россия и все стратегические инициативы КПРФ были направлены на укрепление позиций страны и достойную жизнь каждого гражданина.

Автор: Антон Зарубин
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