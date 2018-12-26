ЛДПР занимает конструктивную позицию по ключевым вопросам — Путин

Москва, 26 декабря. В ходе встречи с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что фракция либерал-демократов продолжит конструктивную работу и в будущем.

Беседуя с Жириновским в Кремле, Путин рассказал, что видел некоторые выступления политика в Государственной думе в ходе различной дискуссии и назвал их «яркими», отметив позицию фракции ЛДПР по многим важным вопросам.

«У вас всегда есть своя собственная позиция, и у фракции. Она часто не совпадает с мнением правительства, но в целом фракция занимает конструктивную позицию. Я рассчитываю, что и в следующем году у нас будет конструктивная работа», — сообщил президент РФ.

В свою очередь, Жириновский отметил, что за четверть века работы нижней палаты российского парламента члены ЛДПР голосовали лишь за те законы, которые они считали «позитивными». Он напомнил, что фракция уже давно выдвигала предложения об отмене роуминга и по другим актуальным вопросам.

Лидер либерал-демократов заявил также, что его движение не выводит «людей на улицы, потому что это вызывает беспокойство», приведя в пример протесты «желтых жилетов» во Франции.

Жириновский подарил Путину DVD-диск, посвященный грядущему 30-летию ЛДПР и выразил надежду, что лидер РФ посмотрит его на досуге. Кроме того, Владимир Жириновский показал президенту брошюры партии, обратив внимание на некоторые идеи, в частности, по созданию федеральных округов.