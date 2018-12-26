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Путин рассказал, когда россияне увидят итоги реализации нацпроектов

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Путин рассказал, когда россияне увидят итоги реализации нацпроектов

Москва, 26 декабря. Россияне почувствуют позитивные результаты реализации национальных проектов в 2019 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, необходимо уверенно двигаться в достижении намеченных целей и крайне важно добиться успеха в реализации каждого национального проекта.

«[Необходимо] чтобы наши граждане уже в наступающем году почувствовали реальные позитивные результаты», — заявил российский лидер во время встречи с представителями Совфеда и Госдумы.

Путин подчеркнул, что в 2019 году предстоит реализовать масштабные задачи. По его словам, законодатели должны осуществлять национальные проекты в тесном контакте с регионами.

«Многое будет зависеть от профессиональной ответственной деятельности законодательной и представительской ветвей власти», — подчеркнул российский лидер.

Автор: Денис Коробейниклв
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