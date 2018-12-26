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В результате израильской атаки ранены сирийские военные
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Сирия: ПВО САР сбили восемь ракет при отражении атаки Израиля на пригороды Дамаска 

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Сирия: ПВО САР сбили восемь ракет при отражении атаки Израиля на пригороды Дамаска 

Дамаск, 26 декабря. Средства противовоздушной обороны Сирии сумели отразить в ночь со вторника на среду ракетную атаку на южные и западные окрестности Дамаска, поразив восемь израильских ракет, сообщает ливанский новостной портал «Ан-Нашра». 

По данным издания, Израиль при атаке на пригороды Дамаск использовал в том числе беспилотнки.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, по предварительным данным, ракеты были выпущены из воздушного пространства Ливана. Как сообщают сирийские СМИ, удары были нанесены израильскими ВВС по военным объектам Ирана в южных и западных пригородах Дамаска. 

Согласно последним данным, воздушный налет на окрестности Дамаска продолжался беспрецедентные 1,5 часа

Сирийское государственное агентство SANA сообщило, что в результате ракетной атаки со стороны Израиля в пригороде Дамаска ранены трое военнослужащих САР, а также поврежден склад боеприпасов.

Автор: Олеся Волкова
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