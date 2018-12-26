Косачев предложил создать «список Браудера»

Москва, 25 декабря. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что в России нужно создать «список Браудера», который будет включать зарубежных политиков, «отличившихся» высказываниями о России.

По его словам, таким образом, Москва через парламентские механизмы сможет реагировать на попытки оболгать Россию.

«Есть идея ввести своего рода перечень или реестр наиболее одиозных зарубежных политиков, государственных и общественных деятелей, которые отличились наиболее лживыми высказываниями о нашей стране», — заявил Косачев.

По его словам, созданием списка могла бы заняться временная комиссия Совета Федерации. Сенатор подчеркнул, что реестр мог условно именоваться «списком Браудера».

Напомним, Уильям Браудер — британский финансист, глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Management. Российские суды заочно приговорили финансиста к 9 годам колонии общего режима за хищения денежных средств из российского федерального бюджета, сообщала «Газета.ru».

Как ранее писало Федеральное агентство новостей, Браудер с 2006 года является одним из главных лоббистов антироссийских информационных кампаний. Финансист выступает в качестве борца с коррупцией и пользуется всеобъемлющей поддержкой «коллективного Запада».