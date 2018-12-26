Путин уверен, что Парижское соглашение не угрожает промышленному развитию РФ
Москва, 26 декабря. Российский президент Владимир Путин не видит угроз промышленному развитию РФ от реализации Парижского соглашения по климату. Об этом лидер РФ заявил в ходе встречи с председателем партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым.
Миронов передал президенту письмо, в котором выражены различные опасения, касающиеся возможного негативного влияния Парижского соглашения на развитие российской промышленности, а также добычи в России газа и нефти. Руководитель «Справедливой России» призвал президента оценить Парижское соглашение с точки зрения государственной безопасности РФ.
«Я думаю, что таких угроз реально у нас не существует, но чтобы они не возникли, конечно, давайте посмотрим», ― ответил Путин.
Напомним, что Парижское соглашение было подписано 194 странами в декабре 2015 года. Оно содержит в себе мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.