Беглов вручил Эдите Пьехе орден «За заслуги перед Отечеством»

Санкт-Петербург, 26 декабря. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов вручил народной артистке СССР Эдите Пьехе орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Во вторник во Дворце культуры им. Горького состоялся новогодний концерт, на котором Пьехе торжественно вручили награду, которую певице присвоил президент РФ Владимир Путин в июле 2017 года.

Вручая орден, Беглов сообщил, что глава государства в телефонном разговоре попросил его передать Пьехе от его имени самые добрые пожелания.

«В Вас живут наши ленинградские традиции: это элегантность, это благородство, это искренность и артистизм», — отметил Беглов.

В июле прошлого года Путин поздравил Пьеху с юбилейным днем рождения. В этот же день, как сообщала «Газета.ру», стало известно, что президент наградил певицу орденом «за большой вклад в развитие отечественной культуры».